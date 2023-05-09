دعوة رسمية للرياديين ومزايا.. سجّل في "مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية"

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الحاضنة عبارة عن كيان يرعى الأعمال، من توليد الأفكار إلى الشركات الناشئة، ويساعدها على تأسيس وتسريع نموها ونجاحها، وتركز الحاضنات بشكلٍ أساسي على رواد الأعمال في المراحل المبكرة، فيما المسرعة هي برامج قصيرة المدى تقدم استشارات الأعمال والتدريب والإرشاد والدعم المالي اختياريًا، بهدف توسيع نطاق الشركات الناشئة، وتركز المسرعات بشكلٍ أساسي على الشركات الناشئة في المراحل المتأخرة، التي تتمتع بإمكانات نموٍ عالية على المدى الطويل.