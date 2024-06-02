بإجمالي 1.54 مليار سهم.. اليوم بدء فترة بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي العام لـ "أرامكو"

بدأت "أرامكو"، اليوم الأحد، طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قِبل الحكومة، والتي تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، حيث تبدأ فترة بناء سجل أوامر المؤسسات المكتتبة وتنتهي يوم الخميس 6 يونيو، كما تمّ تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29.0 ريالاً للسهم الواحد.