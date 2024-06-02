بإجمالي 1.54 مليار سهم.. اليوم بدء فترة بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي العام لـ "أرامكو"

بدأت "أرامكو"، اليوم الأحد، طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قِبل الحكومة، والتي تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، حيث تبدأ فترة بناء سجل أوامر المؤسسات المكتتبة وتنتهي يوم الخميس 6 يونيو، كما تمّ تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29.0 ريالاً للسهم الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصُها لفئة المكتبيين الأفراد، 154.5 مليون سهم؛ تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلبٍ كافٍ من المكتتبين الأفراد.
ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة من أي تخصيصٍ إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) أو"GREENSHOE" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه، أن يشتري من الحكومة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.