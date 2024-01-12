"ستينا بالك" للشحن توقف العبور بالبحر الأحمر على خلفية هجمات غربية مرتقبة على الحوثيين

قال إريك هانيل، الرئيس التنفيذي لشركة الناقلات ستينا بالك، لوكالة رويترز إن الشركة أوقفت العبور في البحر الأحمر، في وقت مبكر من اليوم الجمعة بتوقيت وسط أوروبا.
وفي التفاصيل، تعتبر "ستينا بالك" أحدث شركة ناقلات توقف العبور في ممر الشحن الهام بعد توجيه من القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة على خلفية ضربات جوية أمريكية وبريطانية على قوات الحوثيين في اليمن.
وقالت شركة هافنيا للشحن، في وقت سابق الأربعاء الماضي، إنها قررت الوقف الفوري لجميع السفن المتجهة نحو مضيق باب المندب أو القريبة منه، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وقال بيان "هافنيا" إن القرار اتخذ بعد نصيحة من القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة بعد شن الضربات الجوية الأمريكية البريطانية ضد جماعة الحوثي باليمن.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن رداً على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.
ويستهدف الحوثيون السفن التجارية منذ أواخر العام الماضي بهجمات تقول الجماعة إنها بغرض دعم الفلسطينيين في ظل حرب تدور رحاها بين إسرائيل وحماس، وركزت الهجمات على منطقة مضيق باب المندب.