"ستينا بالك" للشحن توقف العبور بالبحر الأحمر على خلفية هجمات غربية مرتقبة على الحوثيين

وفي التفاصيل، تعتبر "ستينا بالك" أحدث شركة ناقلات توقف العبور في ممر الشحن الهام بعد توجيه من القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة على خلفية ضربات جوية أمريكية وبريطانية على قوات الحوثيين في اليمن.