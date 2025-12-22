مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10552.26 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (67.67) نقطة، ليصل إلى مستوى (10552.26) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (3.4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – (184) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (78) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (177) شركة.
وكانت أسهم شركات المركز الكندي الطبي، ومعادن، والماجد للعود، ونماء للكيماويات، وسينومي ريتيل، الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات كيمانول، والخدمات الأرضية، والرمز، وطيران ناس، وطيبة الأكثر انخفاضًا في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.30%) و(5.98%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، ودرب السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، وإس تي سي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (183.55) نقطة، ليصل إلى مستوى (23271.10) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.3) مليون سهم.