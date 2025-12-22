مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10552.26 نقطة

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، ودرب السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومعادن، وإس تي سي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.