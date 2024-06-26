مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11656.35 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 74.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11656.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 280 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مياهنا، ورسن، وجي آي جي، والإعادة السعودية، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أديس، والأبحاث والإعلام، وأكوا باور، وعطاء، والبلاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.92% و 4.60%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، ومياهنا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومياهنا، ورسن، وتكافل الراجحي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 67.77 نقطة ليقفل عند مستوى 26355.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 96 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 3 ملايين سهم تقاسمتها 5161 صفقة.