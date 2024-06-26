مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11656.35 نقطة

وكانت أسهم شركات مياهنا، ورسن، وجي آي جي، والإعادة السعودية، وتكافل الراجحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أديس، والأبحاث والإعلام، وأكوا باور، وعطاء، والبلاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.92% و 4.60%.