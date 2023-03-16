العالم يرتعد تحت وطأة "الفائدة".. عين على "مركزي أوروبا" وأخرى على "فيدرالي أمريكا"!

وأضاف أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها انعكاسات خطيرة على أوروبا، وبالتالي متوقع استمرار قرارات رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، إلا أن هذه القرارات كانت لها أضرار كبيرة على المواطن الأوروبي، خصوصًا أولئك المطالبين بسداد القروض، علاوة على أن رفع سعر الفائدة يشكل ثقلًا يتعلق بديون الدول، ما ينعكس على الحالة الاقتصادية لدول تعيش بالأساس أوضاعًا صعبة من حيث حجم الدين العام.