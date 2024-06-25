تقرير: السعودية ستتصدّر سوق البناء في العالم بنهاية 2028

وبحسب التقرير، يحتل القطاع السكني مكانة الصدارة في قطاع البناء السعودي، حيث يمثل 31% من إجمالي قيمة الإنتاج في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار بحلول 2028، ويليه قطاع الطاقة والمرافق بقيمة 35.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46.5 مليار دولار بحلول 2028.