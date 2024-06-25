تقرير: السعودية ستتصدّر سوق البناء في العالم بنهاية 2028

يتوقع أن تتصدّر المملكة العربية السعودية سوق البناء العالمي بحلول عام 2028، مدفوعةً بمشاريع ضخمة ونمو قوي في القطاع، وفقاً لتقرير شركة الأبحاث والعقارات العالمية "نايت فرانك".
وأشار التقرير إلى أن قيمة إنتاج البناء في السعودية قد تصل إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية 2028، مما يجعلها أكبر سوق بناء في العالم.
وشهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة أنشطة البناء بنسبة 4.3% عام 2023، لتصل إلى 141.5 مليار دولار، وتسهم المشاريع العملاقة، مثل: "ذا لاين" و"البحر الأحمر" و"القديّة" في دفع عجلة النمو.
وتتصدّر منطقة الرياض المشهد بحصة 38% من قيمة العقود الحالية؛ أي ما يعادل 54 مليار دولار، تليها مكة المكرّمة (28.7 مليار دولار)، وتبوك (28.5 مليار دولار).
وبحسب التقرير، يحتل القطاع السكني مكانة الصدارة في قطاع البناء السعودي، حيث يمثل 31% من إجمالي قيمة الإنتاج في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار بحلول 2028، ويليه قطاع الطاقة والمرافق بقيمة 35.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46.5 مليار دولار بحلول 2028.