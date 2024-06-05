"السوق المالية": نمو سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بأكثر من 30 مليار ريال منذ 2019

وأضاف: "في الوقت ذاته انخفض تركز حصة البنوك والمصارف من قرابة 60% في نهاية عام 2021م إلى 48% في نهاية عام 2023م، كما انخفضت حصة الجهات الحكومية في العام ذاته بنسبة 7%؛ لتصل إلى 13% بعد أن كانت 20% في نهاية عام 2021م. في حين ارتفعت حصة الصناديق الاستثمارية من قرابة 12% في نهاية عام 2021م إلى 15% في نهاية عام 2023م، وارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال عام 2023م إلى 36.961 صفقة مقابل 3.722 صفقة، تم تنفيذها في 2021م، بارتفاع نسبته 893%.