"هيئة التجارة": التبادل التجاري بين المملكة ومصر يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أكدت هيئة التجارة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بلغ نحو 266 مليار ريال خلال الفترة من 2020 إلى 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 20.5%، في مؤشرٍ يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنامي الشراكات الاستراتيجية التي تجمعهما في مختلف المجالات.