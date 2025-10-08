"هيئة التجارة": التبادل التجاري بين المملكة ومصر يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أكدت هيئة التجارة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بلغ نحو 266 مليار ريال خلال الفترة من 2020 إلى 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 20.5%، في مؤشرٍ يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنامي الشراكات الاستراتيجية التي تجمعهما في مختلف المجالات.
وأوضحت الهيئة أن المملكة تُعد الشريك التجاري الثاني لمصر عربيًا، في حين تمثل مصر الشريك التجاري الثاني للمملكة عربيًا، مما يبرز متانة الروابط الاقتصادية بين الجانبين، ودورهما المشترك في دعم الاستقرار والنمو بالمنطقة.
كما أظهرت بيانات الهيئة أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت 34 مليار ريال، مما يعكس استمرار وتيرة النمو المتصاعد في المبادلات التجارية.
وتأتي هذه الأرقام ضمن جهود المملكة ومصر لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وخطط التنمية المستدامة في مصر، نحو بناء اقتصاد متنوع ومترابط بين البلدين الشقيقين.
