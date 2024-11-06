وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية أسواق الأسهم الخليجية تتراجع

أغلقت أغلب أسواق الأسهم الخليجية على تراجع اليوم، وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل بعد تقارير تشير إلى استعداد طهران للرد على هجمات إسرائيلية محتملة.
ووفقًا لموقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن الولايات المتحدة حذرت إيران من مغبة شن هجوم آخر على إسرائيل، مشيرة إلى أن واشنطن قد لا تكون قادرة على منع رد إسرائيلي قوي في حال التصعيد. كما أفادت التقارير بأن الاستخبارات الإسرائيلية قد رصدت استعدادات إيرانية لاستهداف إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة وفق العربية نت.
في هذا السياق، شهدت السوق السعودية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 %، متأثرةً بتراجع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم بنسبة 0.2 %، وهبوط سهم شركة أكوا باور بنسبة 2.2 %.
وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8 % مع انخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.8 %، ونزول سهم مجموعة تيكوم بنسبة 2.2 %. كما شهد مؤشر سوق أبوظبي انخفاضًا بنسبة 0.2 %.
وفي قطر، شهد المؤشر القطري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4 % بدعم من صعود سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.9 % وارتفاع سهم شركة اتصالات قطر "أريدُ" بنسبة 1.8 %، ويأتي هذا التقدم بينما أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن موعد للاستفتاء على تعديلات دستورية تتعلق بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.6 %، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1 %، على الرغم من تسجيل البنك أرباحًا قوية في الربع الثالث.
ويعكس هذا التراجع قلق المستثمرين من احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية وتزعزع استقرار البيئة الاستثمارية في الخليج.