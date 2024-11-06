وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية أسواق الأسهم الخليجية تتراجع

ووفقًا لموقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن الولايات المتحدة حذرت إيران من مغبة شن هجوم آخر على إسرائيل، مشيرة إلى أن واشنطن قد لا تكون قادرة على منع رد إسرائيلي قوي في حال التصعيد. كما أفادت التقارير بأن الاستخبارات الإسرائيلية قد رصدت استعدادات إيرانية لاستهداف إسرائيل من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة وفق العربية نت.