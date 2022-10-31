"الخريف" يلتقي المستثمرين في سيدني ومسؤولي عدد من الشركات الأسترالية

يُذكر أن لقاء الشركات الأسترالية يأتي ضمن الزيارة الرسمية للوفد السعودي لدولة أستراليا؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع التعدين في المملكة، تحت مظلة "استثمر في السعودية"؛ حيث تشمل الزيارة التي تضم عددًا من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي 4 مدن أسترالية "كانبرا" و"بريزبن" و"برث" و"سيدني"، كما تتضمن المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC المقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022.