الذهب والفضة يقفزان إلى مستويات تاريخية مدفوعين بتصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا قياسيًا جديدًا اليوم الاثنين، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة عقب تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع الصينية، إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لوكالة رويترز.
وبحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليصل إلى 4074.02 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى في تاريخه عند 4078.05 دولار. كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.3% لتبلغ 4093.50 دولارًا للأونصة.
وشهدت الفضة أداءً مشابهًا، إذ قفزت بنسبة 2.2% إلى 51.37 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغت ذروتها عند 51.70 دولار، مدعومة بالطلب الاستثماري القوي وتزايد مشتريات البنوك المركزية، وفقًا لتقديرات بنك غولدمان ساكس، الذي توقع استمرار صعود أسعار الفضة على المدى المتوسط رغم احتمالات التقلبات قصيرة الأجل.
وأكد محلل بنك يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو أن التوتر التجاري الأمريكي الصيني لا يزال المحرك الرئيس للأسواق، مشيرًا إلى أن استمرار المخاطر الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة يعززان الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وارتفع الذهب بنسبة 53% منذ بداية العام، فيما تترقب الأسواق كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدًا، وسط توقعات بخفض جديد للفائدة في أكتوبر أو ديسمبر المقبلين.