"سوق الأسهم".. تداولات اليوم بلغت قيمتها 7 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات: باتك، والتطويرية الغذائية، والصناعات الكهربائية، وساكو، والواحة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: العقارية، والباحة، وأمريكانا، والمتحدة للتأمين، والسيف غاليري الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.36% و7.61%.