"سوق الأسهم".. تداولات اليوم بلغت قيمتها 7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 14.51 نقطة ليقفل عند مستوى 12357.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 315 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: باتك، والتطويرية الغذائية، والصناعات الكهربائية، وساكو، والواحة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: العقارية، والباحة، وأمريكانا، والمتحدة للتأمين، والسيف غاليري الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.36% و7.61%.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، وشمس، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والواحة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 49.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 26741.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.