الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الثاني 2022 بنسبة 85.1%

كما سجّلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 31.0% عن الربع الثاني من عام 2021، حيث سجّلت 86.2 مليار ريال مقابل 65.8 مليار ريال، في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 7.6 مليار ريال، وبنسبة 9.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.