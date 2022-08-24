الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الثاني 2022 بنسبة 85.1%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية في الربع الثاني من العام الحالي 2022 بنسبة 85.1% عن الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 429.8 مليار ريال في الربع الثاني (2022)، مرتفعة عن 232.2 مليار ريال في الربع الثاني (2021)؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 177.2 مليار ريال، بنسبة 106.5%.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.7% في الربع الثاني من عام 2021 إلى 80.0% في الربع الثاني عام 2022، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية مقارنة بالربع الأول من عام 2022 بمقدار 63.9 مليار ريال وبنسبة 17.5.%.
كما سجّلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 31.0% عن الربع الثاني من عام 2021، حيث سجّلت 86.2 مليار ريال مقابل 65.8 مليار ريال، في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 7.6 مليار ريال، وبنسبة 9.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 21.7% بمقدار 30.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 171.0 مليار ريال في الربع الثاني 2022، مقابل 140.4 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بالربع السابق الربع الأول عام 2022 بمقدار 13.4 مليار ريال وبنسبة 8.5%.