"شراكات المياه" تعلن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس- رابغ

أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس- رابغ، وهو الأول من نوعه الذي يتم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص وأول مشروع خط نقل مياه يربط مصادر إنتاج المياه المحلاة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتبلغ سعة نقل المشروع (500) ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، وسعة خزن (340) ألف متر مكعب، فيما يبلغ طول الخط الناقل للمياه والذي يعمل بالاتجاهين (150) كيلومترًا.
وسيزود المشروع منطقتي مكة المكرمة (بما فيها المشاعر المقدسة) والمدينة المنورة بمياه الشرب، للمساهمة في تحقيق مستويات عالية من الإمداد المستمر لمياه الشرب، بالإضافة إلى تحسين كفاءة نقل المياه في المنطقتين، وبتكلفة 2.4 مليار ريال ليتم إنشاؤه وتشغيله عبر القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 35 سنة من تاريخ التشغيل التجاري المتوقع في (الربع الثاني من عام 2026).
ويتألف التحالف الفائز بالمشروع من شركة كوبرا وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشركات المياه المهندس خالد القريشي: على الرغم من ظروف السوق العالمية المتقلبة، نجح التحالف في إنهاء إجراءات الإغلاق المالي لهذا المشروع النوعي بالتعاون المشترك مع الممولين، ويندرج هذا تحت جهود الشركة لتوفير الدعم الكامل لمشاريع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع والذي يسهم في خلق فرص عمل للسعوديين ودعم الناتج المحلي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف: الوصول إلى هذه المرحلة في المشروع وبدء أعمال الإنشاء يدل دلالة كاملة على ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وملائمتها للقطاع الخاص.