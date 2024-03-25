"شراكات المياه" تعلن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس- رابغ

وسيزود المشروع منطقتي مكة المكرمة (بما فيها المشاعر المقدسة) والمدينة المنورة بمياه الشرب، للمساهمة في تحقيق مستويات عالية من الإمداد المستمر لمياه الشرب، بالإضافة إلى تحسين كفاءة نقل المياه في المنطقتين، وبتكلفة 2.4 مليار ريال ليتم إنشاؤه وتشغيله عبر القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية لمدة 35 سنة من تاريخ التشغيل التجاري المتوقع في (الربع الثاني من عام 2026).