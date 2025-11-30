"الإحصاء": عدد مواقع التمعدن المكتشفة في المملكة بلغت 5.651 موقعًا خلال 2024

وبيَّنت أن عدد الرخص التعدينية الصادرة ارتفع من 1.985 رخصة في عام 2016م إلى 2.401 رخصة في عام 2024م، مسجلًا نموًّا تراكميًّا نسبته 21% خلال الفترة 2024 - 2016، حيث شكَّلت رخص محاجر مواد البناء الجزء الأكبر في عام 2024م بعدد 1.481 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 642 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي تشمل مواد البناء والتعدين والمناجم بعدد 215 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة.