لبحث توطين التقنيات والابتكارات الرقمية.. "سدايا" توقّع مذكرة تفاهم مع "سامسونج"

جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني (ليب) والذي يقام تحت شعار (آفاق جديدة) خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، الذي تعد "سدايا" شريك الذكاء الاصطناعي الإستراتيجي.