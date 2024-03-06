لبحث توطين التقنيات والابتكارات الرقمية.. "سدايا" توقّع مذكرة تفاهم مع "سامسونج"

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة؛ لبحث توطين التقنيات والابتكارات الرقمية.
جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثالثة من المؤتمر التقني (ليب) والذي يقام تحت شعار (آفاق جديدة) خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، الذي تعد "سدايا" شريك الذكاء الاصطناعي الإستراتيجي.
ووقّع المذكرة عن "سدايا" مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا صالح بن سالم مصيباح، وعن الشركة المدير العام لشركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة هيون دونج لي.
وتمثلت أوجه التعاون في المذكرة إضافة تطبيقات منظومة توكلنا بشكل تلقائي إلى جميع أجهزة سامسونج في المملكة، وتقديم خدمات التدريب وورش العمل لأحدث التقنيات المستخدمة في مجال تطوير التطبيقات.
وتُولي "سدايا" عبر منظومة توكلنا أهمية خاصة بأن تكون الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا ذات قيمة مضافة تثري تجربة المستفيد، وتعزز الجهود المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية؛ للوصول إلى خدمات نوعية متقدمة تتم التعاملات فيها رقميًا بكل يسر وسهولة.