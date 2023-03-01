"الكشري" و"البرجر".. من وجبات شعبية إلى مؤشرات اقتصادية عالمية

أضافت وكالة بلومبيرج الأمريكية المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية مؤشراً جديداً لقياس التضخم في مصر أطلقت عليه مؤشر "الكشري"، وهي الأكلة الشعبية المفضلة لدى المصريين في جميع الأزمات، والتي ظلت لسنوات طويلة محصّنة من الاضطرابات الاقتصادية المتقلبة.
يشير المؤشر الجديد إلى أن "متوسط سعر مكونات هذه الوجبة قد قفز سنوياً بنسبة 58.9% في ديسمبر الماضي، أي نحو ثلاثة أضعاف معدل التضخم السنوي البالغ 21.3 %".
ويخلو طبق الكشري، الذي يصفه مصريون بملك الأكلات الشعبية، من اللحوم، ويتكوّن أساساً من الأرز المسلوق والعدس، والمعكرونة، والبصل، وصلصة الطماطم، مع إضافة الخل والثوم والكمون.
وارتفعت أسعار مكونات طبق الكشري بحدة خلال الفترة الماضية، فعلى سبيل المثال قفز سعر العدس بنسبة 66.5%، وصعد سعر الأرز بنسبة 89%، كذلك ارتفعت أسعار المعكرونة وزيت الطهي، التي تعد من بين السلع التي تدعمها الدولة، بنسبة تراوح بين 46 و75%.
مؤشر بيغ ماك
مؤشر "بيغ ماك" وُضع نسبة لإحدى الوجبات الرئيسة التي تُباع في سلسلة مطاعم أمريكية عالمية للوجبات السريعة، والذي يتم من خلاله قياس مختلف العملات العالمية.
ويعمل المؤشر الذي ظهر لأول مرة في عام 1986م، على مبدأ حساب سعر وجبة بيغ ماك في كل دولة وفقاً لعملتها المحلية ومقارنة سعرها في أمريكا بالدولار.
وتنبع النظرية التي يقوم عليها المؤشر من مفهوم تعادل القوة الشرائية، الذي ينص على أن سعر الصرف بين عملتيْن يجب أن يساوي الأسعار المفروضة على سلة متطابقة من السلع.
ورغم أن هذا النوع من المؤشرات ليس دقيقاً بشكل كبير، لكنه من المؤشرات التي يُؤخذ بها، في محاولةٍ من الاقتصاديين لتبسيط مفهوم سلة السلع، وذلك بسبب دخول عديدٍ من المكونات الغذائية في هذه الوجبة.