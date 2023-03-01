"الكشري" و"البرجر".. من وجبات شعبية إلى مؤشرات اقتصادية عالمية

ورغم أن هذا النوع من المؤشرات ليس دقيقاً بشكل كبير، لكنه من المؤشرات التي يُؤخذ بها، في محاولةٍ من الاقتصاديين لتبسيط مفهوم سلة السلع، وذلك بسبب دخول عديدٍ من المكونات الغذائية في هذه الوجبة.