سوق الأسهم تعزز مكاسبها بـ 554 نقطة وسط سيولة تجاوزت 12 مليار ريال

سجلت سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاعًا كبيرًا في منتصف جلسة التداول، حيث صعد المؤشر العام بمقدار 554 نقطة ليغلق عند مستوى 11,430 نقطة، محققًا مكاسب بنسبة 5.10%، وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 12.1 مليار ريال، وبأحجام بلغت نحو 491.4 مليون سهم متداول.
وقاد القطاع البنكي موجة الصعود محققًا ارتفاعًا لافتًا بنسبة 9.09% ليصل إلى 12,976 نقطة، بزيادة 1,081 نقطة، في حين جاء قطاع الاتصالات ثانيًا بصعود قوي بنسبة 4.89% ليبلغ 9,105 نقاط، مضيفًا أكثر من 424 نقطة.
كما سجل قطاع المرافق العامة مكاسب بنسبة 3.50% عند 8,413 نقطة، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.07% ليصل إلى 5,540 نقطة. وفي المقابل، حققت قطاعات أخرى زيادات متباينة، إذ صعد قطاع النقل بنسبة 2.66% ليصل إلى 5,798 نقطة، وقطاع الطاقة بنسبة 0.78% ليبلغ 4,773 نقطة، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.44% عند 14,655 نقطة.
أما قطاع إدارة وتطوير العقارات، فقد واصل تسجيل أداء متميز بارتفاع 5.08% ليصل إلى 3,492 نقطة، محققًا زيادة قدرها 168 نقطة.
وتعكس هذه المكاسب حالة من التفاؤل بين المتداولين، مدعومة بأداء إيجابي في معظم القطاعات، لاسيما البنكية والاتصالات، التي شكلت المحرك الرئيس لمؤشر السوق في جلسة اليوم.