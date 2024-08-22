"السوق المالية" تعتمد تعديل مادة "العوائد على أموال العميل" بلائحة مؤسسات السوق المالية

وجاء اعتماد هذه التعديلات بهدف تطوير أحكام المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية؛ وذلك بحذف الفقرة "أ" منها، وإضافة فقرة جديدة تتيح لمؤسسة السوق المالية تقديم خدمة لعملائها يتمّ من خلالها تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقّي عوائد عليها.