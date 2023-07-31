بطاقة استيعابية تبلغ 24,346 حاوية قياسية.. وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية

ويعزز وصول السفينة الضخمة إلى ميناء جدة الإسلامي من ميزته التنافسية، ويؤكد تطور البنية التحتية له التي تؤهله لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، إذ شهد ضمن عمليات التطوير تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، إضافة إلى عمليات التوسعة المستمرة، وعقود الإسناد التجاري، التي أسهمت في رفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية بحلول 2030. وتنقل السفينة "MSC LORETO" مجموعة واسعة من البضائع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، مثل الآلات والبلاستيك والمطاط والإلكترونيات والأثاث، وهي جزء من سلسلة من 6 سفن عملاقة، كما أنها مجهزة بتقنيات وميزات حديثة تجعلها فعالة في استخدام الطاقة والوقود.