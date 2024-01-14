سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12060 نقطة

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والباحة، والعقارية، والإعادة السعودية، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وتهامة، وبوان، ووفرة، والدواء،الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و6.36%.