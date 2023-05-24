بمشاركة 90 شركة.. "الصادرات السعودية" تختتم أعمال البعثة التجارية إلى كينيا

نظَّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صنع في السعودية" بعثة تجارية إلى جمهورية كينيا، التي عقدت في العاصمة نيروبي بتاريخ 24 مايو 2023، وذلك ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وإتاحة الفرص التصديرية للمصدرين وتعزيز فرص وجود المنتجات المحلية في الأسواق الأفريقية؛ مما يعزز مكانة المنتجات الوطنية كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
وتفصيلاً، شارك في أعمال البعثة أكثر من 90 شركة سعودية وكينية من قطاعات مواد البناء والمواد الغذائية والمواد الطبية؛ بحثًا عن آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الكينية وتعزيز الصادرات إلى السوق الأفريقي الواعد، حيث تضمَّنَت البعثة التجارية السعودية إلى كينيا عددًا من اجتماعات مطابقة الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والكيني، بما يدعم وصول المنتجات الوطنية إلى السوق الأفريقية.
يذكر أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى جمهورية كينيا سجَّلت خلال السنوات الخمس الماضية (2018 - 2022م) ما قيمته 6.9 مليارات ريال سعودي، جاء قطاع " البتروكيماويات " من أعلى القطاعات المصدّرة إلى كينيا، يليه قطاع "مواد البناء" وقطاع "المنتجات الغذائية".
وتعد مثل هذه البعثات والملتقيات فرصة مهمّة لبحث فرص التصدير الجديدة في الأسواق الدولية المستهدفة، ومناقشة التحديات والحلول التي تواجه المصدرين والمستوردين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2030.