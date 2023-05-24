بمشاركة 90 شركة.. "الصادرات السعودية" تختتم أعمال البعثة التجارية إلى كينيا

وتفصيلاً، شارك في أعمال البعثة أكثر من 90 شركة سعودية وكينية من قطاعات مواد البناء والمواد الغذائية والمواد الطبية؛ بحثًا عن آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الكينية وتعزيز الصادرات إلى السوق الأفريقي الواعد، حيث تضمَّنَت البعثة التجارية السعودية إلى كينيا عددًا من اجتماعات مطابقة الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والكيني، بما يدعم وصول المنتجات الوطنية إلى السوق الأفريقية.