"القويز": انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر 24 فنتك يؤكد ريادة السعودية للمنطقة في "التقنية المالية"

وأوضح أن الهيئة بدأت بالابتكار في الأساليب التنظيمية عبر تبني التصاريح التجريبية، والتراخيص المصممة لأنشطة التقنية المالية، ما أسفر عن ظهور نماذج أعمال وفرص جديدة، وعلى الرغم من أن التقنية ظاهرة جديدة نسبيًا، إلا أنها تمثل نحو ثلث إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في المملكة، كما أنها لا تزال القطاع الأسرع نموًا في استثمارات وانتشار رأس المال الجريء، وهو ما يعكس الفرص الهائلة داخل هذا القطاع وحجم الاستثمار الكبير الذي يحتاج إليه لدعم هذه الأعمال.