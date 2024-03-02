متخصص لـ"سبق": تنمية القدرات البشرية في الصناعة والتعدين تزيد من إنتاجية القطاع وتُحسِّن سمعة الشركات

وأوضح السفير الفخري للصناعة السعودية، المهندس جاسم الشمري، لـ"سبق" أنه عندما يتم تطوير قدرات العمال والموظفين في الصناعة والتعدين يكونون قادرين على تنفيذ المهام بفاعلية وفقًا لأفضل الممارسات، ويمكنهم الحصول على المعرفة اللازمة حول استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتنفيذ أساليب الإنتاج الأكثر كفاءة.. وهذا يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات، وزيادة الإنتاجية.