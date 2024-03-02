متخصص لـ"سبق": تنمية القدرات البشرية في الصناعة والتعدين تزيد من إنتاجية القطاع وتُحسِّن سمعة الشركات

أوضح متخصص أن إطلاق استراتيجية تنمية القدرات البشرية في الصناعة والتعدين سيسهم في زيادة إنتاجية القطاع، وذلك عبر زيادة إنتاجية الصناعة والتعدين، من خلال تحسين المهارات والمعرفة، وتطوير قدرات القيادة والإدارة، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، وتحقيق رضا الموظفين والاحتفاظ بهم.
وأوضح السفير الفخري للصناعة السعودية، المهندس جاسم الشمري، لـ"سبق" أنه عندما يتم تطوير قدرات العمال والموظفين في الصناعة والتعدين يكونون قادرين على تنفيذ المهام بفاعلية وفقًا لأفضل الممارسات، ويمكنهم الحصول على المعرفة اللازمة حول استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتنفيذ أساليب الإنتاج الأكثر كفاءة.. وهذا يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات، وزيادة الإنتاجية.
وأضاف بأن تطوير مهارات القيادة والإدارة أمرٌ حاسم في زيادة إنتاجية الصناعة والتعدين.. فعندما يكون لدى القادة والمديرين المهارات اللازمة لإدارة الفِرق، وتحفيز الموظفين، وتنظيم العمليات بشكل فعَّال، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في الإنتاجية والكفاءة.
وزاد: تنمية القدرات البشرية تشجع على تطوير روح الابتكار والإبداع في الصناعة والتعدين.. فعندما يكون للعمال المهارات والمعرفة اللازمة يصبحون قادرين على تحليل المشكلات، وتطوير حلول جديدة، وتحسين العمليات الحالية؛ وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين العمليات، وتقليل العيوب، وزيادة الإنتاجية.
واختتم "الشمري": عندما يتم تنمية قدرات الموظفين، وتوفير فرص التطوير المهني، يشعرون بالرضا والتحفيز في العمل؛ وهذا يؤدي إلى زيادة الالتزام والإنتاجية، والبقاء في الشركة فترة أطول. وإضافة إلى ذلك، يؤدي الاستثمار في تنمية القدرات البشرية إلى تحسين سمعة الشركة، وجذب المواهب الجديدة.