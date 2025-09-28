صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقية ائتمانية بـ3 مليارات ريال

وأكد محافظ صندوق التنمية الوطني أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لسلسلة الاتفاقيات التمويلية الموقعة مع البنوك التجارية خلال هذا العام، والتي بلغ إجماليها (13.5) مليار ريال. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعكس متانة الشراكة مع القطاع المصرفي، وتشكل خطوة ضمن إستراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع المالي الخاص، من خلال تقديم منتجات ائتمانية نوعية تمكّن الصناديق والبنوك التنموية من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.