أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بإبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير

وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، بنحو 2.30 دولار إلى 109.44 دولارات للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من يوليو.