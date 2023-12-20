"أكوا باور" السعودية تستثمر 4 مليارات دولار في مشروع للهيدروجين الأخضر بمصر

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم (الأربعاء)، أن مصر وقّعت اتفاقية إطارية مع شركة أكوا باور السعودية باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر.
وأوضح المجلس في بيان عبر "فيسبوك" أن الاتفاقية تقضي بوضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، مع اعتزام التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها مليونا طن سنوياً.
ووقّع الاتفاقية كل من صندوق مصر السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومطور المشروع شركة أكوا باور السعودية.