"أكوا باور" السعودية تستثمر 4 مليارات دولار في مشروع للهيدروجين الأخضر بمصر

وأوضح المجلس في بيان عبر "فيسبوك" أن الاتفاقية تقضي بوضع خطة عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، مع اعتزام التوسع لتطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها مليونا طن سنوياً.