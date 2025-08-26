"أسمنت الجنوبية" تتجاوز مستهدف 2025م وتحقق 62.58% في شهادة المحتوى المحلي لعام 2024م

كما أوضحت أن هذا التقدم ينسجم مع رؤيتها في أن تصبح البطل الوطني في الأسمنت السعودي، وتسريع التحول نحو البناء المستدام، مستندة إلى قيمها الجوهرية المتمثلة في التركيز على العميل، الشجاعة، تحسين الذات، العمل الجماعي، والتعزيز الإيجابي.