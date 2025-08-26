"أسمنت الجنوبية" تتجاوز مستهدف 2025م وتحقق 62.58% في شهادة المحتوى المحلي لعام 2024م

حققت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية إنجازاً نوعياً بحصولها على شهادة المحتوى المحلي لعام 2024م بنسبة 61%، إضافة إلى إيرادات من الصادرات بلغت 1.58%، ليصل إجمالي المحتوى المحلي للشركة إلى 62.58%، متجاوزة بذلك مستهدفها المحدد لعام 2025م.
وسجلت الشركة مساراً تصاعدياً خلال الأعوام الأخيرة في دعم المحتوى المحلي، حيث بلغت نسبتها 40.73% في 2022م، ثم ارتفعت إلى 48.87% في 2023م، وصولاً إلى 62.58% في 2024م، بنسبة نمو 13.71% خلال عام واحد فقط.
ويُعرّف المحتوى المحلي بأنه إجمالي الإنفاق داخل المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع والخدمات، والأصول، والتقنية، إضافة إلى التصدير.
وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بترسيخ دورها الوطني في تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتطوير الكفاءات السعودية وزيادة الاعتماد على السلع والخدمات الوطنية، فضلاً عن دعم البحث والتطوير والتوسع في الصادرات.
كما أوضحت أن هذا التقدم ينسجم مع رؤيتها في أن تصبح البطل الوطني في الأسمنت السعودي، وتسريع التحول نحو البناء المستدام، مستندة إلى قيمها الجوهرية المتمثلة في التركيز على العميل، الشجاعة، تحسين الذات، العمل الجماعي، والتعزيز الإيجابي.
واختتمت أسمنت الجنوبية بالتأكيد على أن ما تحقق جاء بفضل تكامل جهود قطاعاتها وموظفيها، ليشكل إضافة مهمة لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز حضور المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية.