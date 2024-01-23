مدّته 20 عامًا.. "سار" توقّع عقدًا لنقل الحاويات بين الدمام والجبيل

وتتمثّل الاتفاقيةُ في عقد يستمرّ لمدة 20 سنة، وتهدف إلى الاستفادة من خدمات النقل عبر القطارات لنقل الحاويات بين الدمام والجبيل، الذي من شأنه تمكين الصناعات البتروكيميائية بمختلف أشكالها، كما ينعكس أثرها على حماية البيئة من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية عبر إزاحة الشاحنات عن الطرق الذي من شأنه زيادة مستوى السلامة على الطرق وتخفيف الازدحامات المرورية عليها.