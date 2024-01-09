ملتقى المسؤولين والرياديين والتمويل.. "بنك التنمية الاجتماعية" يتهيأ لإطلاق "Deve Go"

ينظم بنك التنمية "ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة" تحت شعار "Deve Go- انطلق نحو المستقبل"، برعاية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية؛ وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير 2024م بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ويهدف الملتقى إلى استقطاب 10 آلاف زائر، ومشاركة 85 متحدثًا محليًّا ودوليًّا، و30 جهة دولية، و100 مستشار، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عمل مع منظومة الشركاء الداعمين لريادة الأعمال والمنشآت في القطاعات الواعدة؛ وإبراز أهمية دور قطاع المنشآت الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على النماذج الجديدة المبتكرة لتمكين القطاع مثل مساحات العمل المشتركة "جادة 30"، والامتياز التجاري، والعمل الحر بأنماطه الجديدة، وشركات التمويل الأصغر الرقمية Fintech، والتنوع في تقديم المنتجات والخدمات للمستفيدين، مستهدفًا بذلك التعريف بخدمات ومنتجات البنك التنموية، وزيادة التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتصدير النماذج التنموية الناجحة في تفعيل الممارسات التنموية، وإلهام الشباب وتمكينهم وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر لتحسين جودة حياتهم وزيادة عائداتهم.
ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن مساعي البنك لتمكين ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة؛ من خلال ممارسات الأعمال الحرة الحديثة التي تشهد ازدهارًا إقليميًّا ودوليًّا؛ وذلك ضمن توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتسخير السياسات الحكومية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتسليط الضوء على قيم الابتكار، وإبراز الأفكار المتجددة في مجال دعم نشوء ونمو اقتصاد المنشآت.
ويشهد الملتقى مشاركة العديد من الوزراء ورؤساء ومسؤولين محليين ومتحدثين دوليين، وأصحاب المصلحة الفاعلين؛ حيث يستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر، والجهات الحكومية والخاصة المهتمة بقطاع ريادة الأعمال، والجهات الدولية والإقليمية والقطاع غير الربحي، إضافة إلى المؤسسات التمويلية ووسطاء التمويل.