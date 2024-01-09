ملتقى المسؤولين والرياديين والتمويل.. "بنك التنمية الاجتماعية" يتهيأ لإطلاق "Deve Go"

ويهدف الملتقى إلى استقطاب 10 آلاف زائر، ومشاركة 85 متحدثًا محليًّا ودوليًّا، و30 جهة دولية، و100 مستشار، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عمل مع منظومة الشركاء الداعمين لريادة الأعمال والمنشآت في القطاعات الواعدة؛ وإبراز أهمية دور قطاع المنشآت الناشئة والصغيرة في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على النماذج الجديدة المبتكرة لتمكين القطاع مثل مساحات العمل المشتركة "جادة 30"، والامتياز التجاري، والعمل الحر بأنماطه الجديدة، وشركات التمويل الأصغر الرقمية Fintech، والتنوع في تقديم المنتجات والخدمات للمستفيدين، مستهدفًا بذلك التعريف بخدمات ومنتجات البنك التنموية، وزيادة التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتصدير النماذج التنموية الناجحة في تفعيل الممارسات التنموية، وإلهام الشباب وتمكينهم وتشجيعهم على ثقافة العمل الحر لتحسين جودة حياتهم وزيادة عائداتهم.