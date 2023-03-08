البنك المركزي: 14.6 مليار ريال مبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس

وتُعد قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، الأعلى منذ ما يقارب الـ10 أشهر، وتحديدًا في الأسبوع الممتد من 24 أبريل 2022 وحتى 30 أبريل 2022؛ حيث بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع 15.97 مليار ريال.