البنك المركزي: 14.6 مليار ريال مبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 14.57 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس 2023، مقارنة بنحو 10.40 مليارات ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتُعد قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، الأعلى منذ ما يقارب الـ10 أشهر، وتحديدًا في الأسبوع الممتد من 24 أبريل 2022 وحتى 30 أبريل 2022؛ حيث بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع 15.97 مليار ريال.
وكشف التقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، أن عدد العمليات المُنَفّذة بلغ نحو 182.04 مليون عملية.
وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.
وشهدت جميع القطاعات ارتفاعًا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تَصَدرها قطاع التعليم المرتفع بنسبة 216%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 61%، ثم قطاعا الأطعمة والمشروبات والملابس والأحذية بنسبة 56%.
وتَركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع الأطعمة والمشروبات ﺑ 2.40 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بنحو 1.99 مليار ريال وفق ما نقله "أرقام".
وبخصوص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس 2023؛ فقد تَصدرت الرياض بنحو 4.6 مليارات ريال؛ مما يمثل 32% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ2.05 مليار ريال.