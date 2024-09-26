لتسهيل الاستيراد.. اتحاد الغرف يصدر أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع بالمملكة

أعلن اتحاد الغرف السعودية, عن إصدار أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع "ATA CARNET", منذ البدء رسميًا بتطبيق هذا النظام, اعتبارًا من مطلع شهر يونيو الماضي، حيث أصبحت المملكة الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.