لتسهيل الاستيراد.. اتحاد الغرف يصدر أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع بالمملكة

أعلن اتحاد الغرف السعودية, عن إصدار أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع "ATA CARNET", منذ البدء رسميًا بتطبيق هذا النظام, اعتبارًا من مطلع شهر يونيو الماضي، حيث أصبحت المملكة الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.
وتسلمت شركة "ريتشمونت" السويسرية من أمين عام الاتحاد وليد العرينان, أول دفتر إدخال مؤقت من الاتحاد بوصفه الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وفقًا لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية.
ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات والمهتمين, التقدم للحصول على دفتر الإدخال المؤقت للبضائع عن طريق الخدمات بالموقع الإلكتروني للاتحاد وزيارة مقره بالرياض لاستلام الدفتر.
ويُعدّ نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet وثيقة جمركية دولية، تسهل الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب أو الخضوع لأي إجراءات جمركية.
ويعزز تطبيق هذا النظام الدولي مكانة المملكة، كونها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات ومركزًا للتجارة والأعمال، كما يسهم في تنشيط قطاع المعارض والفعاليات، ويرفع من جاهزيتها لاستضافة الفعاليات الدولية.
يذكر أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يشترط إعادة استيراد البضائع أو تصديرها خلال الفترة المحددة، ويغطي النظام مجموعة واسعة من البضائع.