انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة، التي قد تعطي مؤشرًا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2354.77 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% ليصل إلى 2361 دولارًا.
وشهدت الفضة انخفاضًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 28.03 دولارًا للأوقية؛ فيما هبط البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 992.89 دولارًا؛ في حين استقر البلاديوم عند 978.03 دولارًا.