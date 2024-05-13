انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة، التي قد تعطي مؤشرًا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.