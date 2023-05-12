إبرام اتفاقيات لإنجاز مشاريع ضمن الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان

من جهته، أشاد حسين طه بمركز الملك سلمان؛ لتنفيذه برنامجًا مشتركًا مع مكتب المنظمة في كابل، مؤكدًا أن التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى تنفيذ مشاريع إنسانية محددة يجسد تعبيرًا ملموسًا على الانخراط الإنساني للمنظمة في أفغانستان، وأن استدامة هذا الانخراط تستدعي حشد المزيد من المساهمات المالية من الدول الأعضاء وغير الأعضاء وكذا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.