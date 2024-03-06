هيئة الاتصالات تعلن عن استثمارات لـ "HONOR" بـ 100 مليون دولار في المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن استثمارات لشركة "HONOR" الصينية بقيمة 100 مليون دولار في أسواق المملكة، وذلك ضمن دورها في تنظيم وتمكين السوق وجذب الاستثمارات للسوق السعودي، حيث ستسهم تلك الاستثمارات في تنشيط سوق الاتصالات وتنويع التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي.