سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ109 نقاط عند مستوى 10490

وتصدرت أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وصادرات، وجاكو، وأبو معطي، والخليجية العامة، قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم: نسيج، وسدكو كابيتال ريت، ومجموعة تداول، وبي إس إف، وساكو، الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير بين 9.73% ارتفاعًا و5.87% انخفاضًا.