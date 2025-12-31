سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بـ109 نقاط عند مستوى 10490

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا بمقدار 109.18 نقاط، ليصل إلى مستوى 10,490.69 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.2 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 150 مليون سهم، شهدت ارتفاع أسهم 249 شركة، مقابل تراجع أسهم 12 شركة.
وتصدرت أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وصادرات، وجاكو، وأبو معطي، والخليجية العامة، قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم: نسيج، وسدكو كابيتال ريت، ومجموعة تداول، وبي إس إف، وساكو، الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير بين 9.73% ارتفاعًا و5.87% انخفاضًا.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وصادرات، وباتك، وأرامكو السعودية، ومهارة، الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما تصدرت شركات: سليمان الحبيب، والراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، والأهلي، قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
وفي ذات السياق، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا بـ255.50 نقطة، ليصل إلى مستوى 23,296.29 نقطة، بتداولات تجاوزت 24 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تجاوزت 3 ملايين سهم.