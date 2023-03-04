النفط إلى مكاسب أسبوعية قوية مدفوعاً بتجدُّد التفاؤل بشأن الطلب

وعزّزت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال في نمو الطلب على النفط، حيث نما نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ونما نشاط الصناعات التحويلية هناك أيضاً. وتتجه واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.