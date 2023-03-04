النفط إلى مكاسب أسبوعية قوية مدفوعاً بتجدُّد التفاؤل بشأن الطلب

أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاعاتٍ قوية، مدفوعة بتجدُّد التفاؤل بشأن الطلب من الصين؛ أكبر مستورد للنفط.
وكانت أسواق النفط قد تعافت من موجة بيع قصيرة في تعاملات أمس.
وحقّق خام برنت ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 3.6 بالمئة ليصل إلى 85.83 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4.4 بالمئة، إلى 79.68 دولار، ليسجّلا ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام.
وعزّزت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال في نمو الطلب على النفط، حيث نما نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ونما نشاط الصناعات التحويلية هناك أيضاً. وتتجه واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.