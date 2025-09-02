أعمال

ارتفاع سعر الذهب وسط آمال خفض الفائدة وتراجع الدولار

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى اليوم الثلاثاء, وسط آمال خفض الفائدة وتراجع الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%) عند (3492.26) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ (3508.50) دولارات في وقت سابق.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (1.4%) لتصل عند (3563.40) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية (1.5%) عند (40.61) دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين بنسبة (1.6%) عند (1417.16) دولارًا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة (0.9%) عند (1126.63) دولارًا.

