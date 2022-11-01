أسعار النفط تواصل خسائرها.. وخام "برنت" عند 92.77 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم، لتواصل خسائرها التي بلغت واحداً في المائة في الجلسة السابقة، مع زيادة مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بسبب قيود كوفيد-19.