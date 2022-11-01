أسعار النفط تواصل خسائرها.. وخام "برنت" عند 92.77 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم، لتواصل خسائرها التي بلغت واحداً في المائة في الجلسة السابقة، مع زيادة مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بسبب قيود كوفيد-19.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير أربعة سنتات إلى 92.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش، وانتهى عقد ديسمبر أمس الإثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره واحد في المائة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً، أي 0.2 في المائة، إلى 86.35 دولار للبرميل.
وأجبرت قيود كوفيد-19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني في شنغهاي أمس، بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف آيفون التابعة لشركة أبل في منشأة كبيرة بالصين 30 في المائة في نوفمبر.
وبحسب "رويترز"، قالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس "مع تمسك الصين بسياسة صفر كوفيد، طغت توقعات الطلب على النفط على رقم قياسي لبيانات صادرات النفط الأمريكية من الأسبوع الماضي".
وتسبّبت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية.