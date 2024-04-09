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أبرزها المعدّات الكهربائية.. انخفاض واردات السعودية السلعية إلى "66.7" مليار ريال

الصين تستحوذ على "20%" من إجمالي الواردات بقيمة "13.6" مليار ريال
أبرزها المعدّات الكهربائية.. انخفاض واردات السعودية السلعية إلى "66.7" مليار ريال

بلغت وارداتُ السعودية السلعية خلال شهر يناير 2024، نحوَ "66.7" مليار ريال، بانخفاض قدره "1%" مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

ومقارنة بشهر ديسمبر 2023 ارتفعت الواردات السعودية من السلع بنحو "6.4" مليار ريال وبنسبة "11%"؛ حسب بيانات هيئة الإحصاء.

واستحوذت آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، وأجزاؤها، على "22%" من إجمالي واردات المملكة العربية السعودية في يناير الماضي، وبقيمة "14.7" مليار ريال، ثم قسم عربات، وطائرات وبواخر، ومعدات نقل مماثلة بنحو "14%".

واستحوذت الصين على "20%" من إجمالي واردات السعودية في يناير 2024، وبقيمة "13.6" مليار ريال، تلتْها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة "5.2" مليار ريال، ثم الإمارات ثالثًا بقيمة "4.5" مليار ريال.

الصين
انخفاض الواردات السلعية

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