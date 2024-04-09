أبرزها المعدّات الكهربائية.. انخفاض واردات السعودية السلعية إلى "66.7" مليار ريال

واستحوذت آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، وأجزاؤها، على "22%" من إجمالي واردات المملكة العربية السعودية في يناير الماضي، وبقيمة "14.7" مليار ريال، ثم قسم عربات، وطائرات وبواخر، ومعدات نقل مماثلة بنحو "14%".