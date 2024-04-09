أبرزها المعدّات الكهربائية.. انخفاض واردات السعودية السلعية إلى "66.7" مليار ريال

بلغت وارداتُ السعودية السلعية خلال شهر يناير 2024، نحوَ "66.7" مليار ريال، بانخفاض قدره "1%" مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.
ومقارنة بشهر ديسمبر 2023 ارتفعت الواردات السعودية من السلع بنحو "6.4" مليار ريال وبنسبة "11%"؛ حسب بيانات هيئة الإحصاء.
واستحوذت آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، وأجزاؤها، على "22%" من إجمالي واردات المملكة العربية السعودية في يناير الماضي، وبقيمة "14.7" مليار ريال، ثم قسم عربات، وطائرات وبواخر، ومعدات نقل مماثلة بنحو "14%".
واستحوذت الصين على "20%" من إجمالي واردات السعودية في يناير 2024، وبقيمة "13.6" مليار ريال، تلتْها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة "5.2" مليار ريال، ثم الإمارات ثالثًا بقيمة "4.5" مليار ريال.