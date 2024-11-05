استقرار أسعار النفط عند 75.07 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل تجنُّب المستثمرين المخاطرة مع انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية في وقتٍ لاحقٍ اليوم.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي (تسليم يناير) عند 75.07 دولار للبرميل في الساعة 08:59 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي (تسليم ديسمبر) عند 71.44 دولار للبرميل.
أنهت عقود خام برنت تعاملات أمس، مرتفعة بنسبة 2.7%، على خلفية قرار تحالف "أوبك+" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بإجراء زيادة في الإنتاج لمدة شهرٍ واحد، بعدما كان من المقرر إجراؤها مطلع ديسمبر.