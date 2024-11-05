استقرار أسعار النفط عند 75.07 دولار للبرميل

أنهت عقود خام برنت تعاملات أمس، مرتفعة بنسبة 2.7%، على خلفية قرار تحالف "أوبك+" خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بإجراء زيادة في الإنتاج لمدة شهرٍ واحد، بعدما كان من المقرر إجراؤها مطلع ديسمبر.