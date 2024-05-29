350 مليون ريال قيمة اتفاقيات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"

وتم خلال "إينا 2024" استعراض أبرز التطورات المتسارعة في القطاع غير الربحي، وإسهامه في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث شكل منصة للتواصل الدائم بين العاملين في القطاع، وبناء العلاقات بين الجهات غير الربحية المحلية والدولية، كما شهد المعرض هذا العام استعراضاً لبعض التجارب والنجاحات للجهات المشاركة المحلية منها والدولية.