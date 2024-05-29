350 مليون ريال قيمة اتفاقيات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"

اختتمت في الرياض فعاليات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا" 2024 بعنوان "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة"، بعد أن استمر ثلاثة أيام، وشارك في المعرض الدولي نحو 90 عارضاً شملت جهات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مانحة وجمعيات أهلية ومهنية وتخصصية وقطاع خاص مزود خدمة للقطاع غير الربحي، بزيادة 22٪ عن العام الماضي.
وجرى خلال أيام المعرض توقيع 124 اتفاقية ومذكرة تفاهم بزيادة 80% عن الدورة الأولى التي أقيمت في العام الماضي، وبقيمة مالية تجاوزت 350 مليون ريال بين جمعيات ومنظمات أهلية غير ربحية مع بعض الجهات الحكومية، فيما بلغ عدد الزوار 12627 بزيادة تجاوزت 46٪ عن العام الماضي.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أشاد في كلمته خلال افتتاح المعرض بالمنجزات التطوعية في تنامي أعداد المتطوعين وزيادة نمو المنظمات غير الربحية في الربع الأول من العام الجاري إلى 4833 منظمة.
وناقش المعرض في جلساته المواضيع المتعلقة بالأعمال الإنسانية والخيرية وكيفية الاستفادة من القطاع غير الربحي، إضافة إلى تقديم المتحدثين في الجلسات الحوارية عدد من التوصيات والاقتراحات التي تعزز من الأعمال الإنسانية والخيرية في العالم.
وتم خلال "إينا 2024" استعراض أبرز التطورات المتسارعة في القطاع غير الربحي، وإسهامه في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث شكل منصة للتواصل الدائم بين العاملين في القطاع، وبناء العلاقات بين الجهات غير الربحية المحلية والدولية، كما شهد المعرض هذا العام استعراضاً لبعض التجارب والنجاحات للجهات المشاركة المحلية منها والدولية.