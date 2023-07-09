"الاتصالات" تسجل تحالفًا يقدم الحلول المبتكرة للجهات الحكومية لدعم صناعة القرار

وبينت الهيئة أن التحالف الذي أنشأته شركات “stc" و"زين" و"موبايلي" لتقديم منتجات وحلول ابتكارية للجهات الحكومية بالمملكة، يسعى لدعم الجهات في اتخاذ القرار، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تمكينها من تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات بأساليب إبداعية مبتكرة، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها عن طريق خلق فرص استثمارية واقتصادية رائدة وفتح أسواق جديدة.