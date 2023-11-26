"شغف ريادة الأعمال".. إبداعات وتجارب شبابية ثرية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي

وتُجَسد فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، واقعًا تعيشه المملكة بعدما أصبحت ريادة الأعمال هي الطريق الأكثر تميزًا للنجاح؛ خصوصًا أن 80% من سوق العمل يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمثل ريادة الأعمال مستقبل الاقتصاد السعودي المزدهر في ظل رؤية المملكة 2030؛ فيما تم التركيز على التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وإبراز قصص النجاح، وإسهام البنك الإسلامي للتنمية في دفع الشباب إلى فتح مشاريع جديدة، والاستفادة من الإمكانات الموجودة في دول العالم الإسلامي، ودعم التوجهات الحديثة القائمة على المعرفة والابتكار.