الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%)

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في ‌المعاملات الفورية (1.1%) إلى (2143.70) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عامًا ونصف العام، بينما حقق البلاديوم مكاسب بنسبة (1.42%) ليصل إلى (1784.30) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات تقريبًا.