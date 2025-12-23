الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%)

قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم، وارتفع في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%) ليصل إلى (4467.66) دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيًا آخر عند (4469.52) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.74%) إلى (4502.30) دولار للأوقية.
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.19%) لتصل إلى (69.15) دولارًا للأوقية، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند (69.44) دولارًا أمس الاثنين.
وزاد الذهب (70%) منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى (4400) دولار لأول مرة أمس، فيما ارتفعت الفضة (140%) منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى (70) دولارًا في الجلسة السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية (1.1%) إلى (2143.70) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عامًا ونصف العام، بينما حقق البلاديوم مكاسب بنسبة (1.42%) ليصل إلى (1784.30) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات تقريبًا.