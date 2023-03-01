بعد مكاسب سابقة.. تراجع أسعار النفط وسط وفرة الإمدادات وارتفاع المخزون الأمريكي

وارتفع النفط في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهر مؤشر رسمي نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات في فبراير، وهو ما عزز الآمال في أن يعوض تعافي الصين التباطؤ العالمي ويعزز الطلب على النفط .