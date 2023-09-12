نمو بلا هوادة.. "الطاقة الدولية" تُبرز موعد ذروة الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم

وكتب في الصحيفة، أن "هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها الطلب، على كل نوع من أنواع الوقود، ذروته هذا العقد"؛ لافتًا إلى حدوث ذلك في وقت أقرب مما كان متوقعًا.