مجموعة الـ20 تخفق في الاتفاق على خفض استخدام الوقود الأحفوري المسبِّب للتغيُّر المناخي

وخلا البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع من أي ذكر للفحم، الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي. وهذا "الوقود القذر" هو أيضًا مصدر أساسي للطاقة في عدد من الاقتصادات النامية على غرار الهند، كبرى دول العالم من ناحية التعداد السكاني، وكذلك الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.