مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11667 نقطة

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وسماسكو، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، و إس تي سي، وبترو رابغ، ومياهنا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.