مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11667 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 62.59 نقطة ليقفل عند مستوى 11667.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 283 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 193 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: باعظيم، وحلواني إخواني، وذيب، والبحر الأحمر، وزجاج؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والباحة، ودار المعدات، ورسن، والخليج العامة؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و9.41%.
وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وسماسكو، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، و إس تي سي، وبترو رابغ، ومياهنا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 88.48 نقاط ليقفل عند مستوى 25815.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.